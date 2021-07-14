Представители индустрии красоты просят мэра Москвы продлить первую фазу вакцинации

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Ассоциация предприятий и профессионалов индустрии красоты (АПИК), в которую входят более 2,5 тыс. организаций Москвы и Подмосковья, направила письмо (копия имеется в распоряжении ТАСС) мэру столицы Сергею Собянину с просьбой продлить период вакцинации первым компонентом вакцины до 1 августа.

"Просим вас рассмотреть предложения предпринимателей индустрии красоты, а именно: продлить период вакцинации первым компонентом вакцины до 1 августа, чтобы все желающие смогли это сделать", - отмечается в документе.

Кроме того, ассоциация просит "исключить сотрудников, находящихся в декрете или в отпуске по уходу за ребенком из расчета общей численности, которая берется за основу для расчета выполнения норматива вакцинированных сотрудников". Еще одно предложение - "приравнять и разрешить относить в расчетах переболевших людей с официальным QR-кодом к категории вакцинированных сотрудников".

Помимо прочего, в ассоциации предложили при запуске проверок использовать "принцип первоначального разбора ситуации, предоставления времени на исправление ситуации и только после этого вынесения постановления о приостановке деятельности - как самой крайней меры".

Как сказала ТАСС вице-президент АПИК, член Партии роста Нина Литвинова, сейчас "часть предпринимателей столкнулись с очередями и не успевают до 15 августа привить всех желающих". Также существуют салон с двумя сотрудниками, в которых "просто по закону математики невозможно выполнить показатель на 60%, поэтому если проверки будут производиться в автоматическом машинном режиме, данное предприятие может попасть под закрытие". "Возможный риск закрытия при невыполнении показателей по вакцинации или ранее озвученные штрафы стимулируют предпринимателей уходить в серую зону - сокращая/увольняя сотрудников, которые не хотят вакцинироваться. При этом для нашей индустрии человеческий фактор - это основной инструмент бизнеса", - сказала Литвинова.

О вакцинации

С 1 июля московские предприниматели должны подавать сведения о вакцинированных сотрудниках на mos.ru. До 15 июля 60% работников организаций из сферы торговли, общепита, бьюти-индустрии, фитнеса, бытовых услуг и других должны привиться хотя бы одним компонентом вакцины. А до 15 августа необходимо сделать прививку вторым компонентом.

Сделать прививку от коронавируса в столице можно в поликлиниках, павильонах "Здоровая Москва" в городских парках, семи центрах госуслуг "Мои Документы", частных клиниках, торговых центрах и других популярных общественных местах, в том числе крупнейшем пункте в Гостином Дворе.