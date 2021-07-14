Песков: продвижение российских вакцин за рубежом сталкивается с политизированным подходом

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Россия расценивает крайне негативно тот факт, что продвижение российских вакцин от коронавирусной инфекции за рубежом сталкивается с политизированным подходом. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя утверждения главы МИД Германии Хайко Мааса о том, что РФ и Китай якобы "политизируют" вопрос поставок вакцин.

"Мы-то как раз не занимаемся никакой политизацией. Считаем, что, наоборот, процесс продвижения наших вакцин сталкивается, к сожалению, зачастую с политизированным подходом, что мы расцениваем <...> крайне негативно", - сказал представитель Кремля.

Россия категорически против политизации вопроса вакцины от коронавируса, абсолютно не согласна с обвинениями МИД Германии в адрес РФ и Китая в политизации поставок вакцин, заявил Песков.

"Мы неоднократно говорили, что мы сами категорически против политизации всего, что связано с вакциной. Мы категорически не согласны с такой формулировкой", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "Спутник Лайт" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН.

На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе, Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" - одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса. 4 марта стало известно о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V" Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Но пока этот российский препарат не прошел процедуру одобрения EMA.