Власти Бурятии направят более 137 млн рублей предприятиям, не работавшим в локдаун

УЛАН-УДЭ, 14 июля. /ТАСС/. Предприниматели Бурятии получат субсидии на общую сумму более 137 млн рублей за простой во время двухнедельного локдауна, действовавшего с 27 июня по 11 июля. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе республиканского правительства.

"В Бурятии заявление на субсидию на поддержку занятости начнут принимать с 15 июля, продлится прием документов до 15 октября 2021 года. Для выдачи зарплатной субсидии из республиканского бюджета выделено 137,5 млн рублей", - сообщили в правительстве.

Субсидия представляет собой частичное возмещение затрат по заработной плате. По поручению главы Бурятии региональное правительство упростило механизм предоставления этой меры господдержки. Субсидию получат те субъекты малого и среднего предпринимательства, деятельность которых была приостановлена в период локдауна, а также тем, чей вид деятельности включен в федеральный и региональный перечни пострадавших отраслей. Получателем этого вида господдержки необходимо сохранить 90% численности сотрудников.

Размер субсидии определяется исходя из расчета один МРОТ (12 792 рубля в месяц) на одного работающего, но не более фактически выплаченной заработной платы. Индивидуальные предприниматели без работников смогут получить выплату в одном размере: за две недели действия ограничительных мер на одного сотрудника такая субсидия составит 6 396 рублей. Для тех, кто работал с доставкой товаров, субсидия составит 3 198 рублей на каждого сотрудника.

"Также дополнительно сейчас разрабатывается проект для самозанятых, чья деятельность могла быть ограничена в период ограничительных мероприятий по коронавирусу. Для помощи порядка 2,2 тыс. самозанятых будет дополнительно выделятся 15 млн рублей, принцип получения поддержки будет такой же, как и для малого и среднего предпринимательства", - отметили в пресс-службе. Предпринимателей Бурятии, кроме того, освободили от уплаты арендных платежей за муниципальное и республиканское имущество, предоставили отсрочки по основному долгу и процентам по микрозаймам, полученным в Фонде поддержки малого и среднего предпринимательства.

В Бурятии с 27 июня по 11 июля включительно ввели режим карантина из-за неблагоприятной эпидобстановки. Все предприятия, кроме жизнеобеспечивающих, на две недели прекратили работу.