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В России новый максимум смертей за сутки.
В России новый максимум смертей за сутки.
В России новый максимум смертей за сутки.
В России новый максимум смертей за сутки.
В России новый максимум смертей за сутки.
Пандемия COVID-19

В России новый максимум смертей за сутки. Главное о коронавирусе за 13 июля

© Дмитрий Рогулин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 5 833 175​​​​​​​​​​​​​​ случаев заражения, из них новых — 24 702. За сутки умерли 780 человек (максимум за пандемию), за весь период — 144 492.
  • Власти на федеральном уровне пока не принимали решений об усилении ограничений для непривитых, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
  • ВШЭ допустит к занятиям студентов без прививки или антител только с ПЦР-тестом.
  • Поэта и актера Петра Мамонова, который госпитализирован с коронавирусом, вновь перевели на ИВЛ, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.
  • Случаи заражения сразу двумя штаммами возможны, чаще всего они наблюдаются у людей с ослабленной иммунной системой и у пожилых, сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
  • В Крыму ограничат массовое празднование Курбан-байрама.
  • В стране привились более 28,6 млн человек.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 439 632 случая заражения, из них новых — 4991 (минимум с 9 июня). Госпитализированы 1602 человека.  
  • Ковид в июне стал основной или сопутствующей причиной 5527 смертей в столице. Всего в июне в городе зарегистрирован 16 271 случай смерти. Рост смертности по отношению к июню 2020 года составил 3145 случаев (данные департамента здравоохранения).

Мир

  • Всего зафиксировано более 187,4 млн случаев заражения, умерли 4 043 497 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • Регулятор ЕС не комментирует информацию о том, что по "Спутнику V" не хватает данных.
  • Коллективный иммунитет не будет достигнут с существующими вакцинами, считает вирусолог, научный сотрудник Высшего совета по научным исследованиям Испании Маргарита дель Валь.
Теги
Пандемия COVID-19
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