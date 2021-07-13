В России новый максимум смертей за сутки. Главное о коронавирусе за 13 июля

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 5 833 175 случаев заражения, из них новых — 24 702. За сутки умерли 780 человек (максимум за пандемию), за весь период — 144 492.
- Власти на федеральном уровне пока не принимали решений об усилении ограничений для непривитых, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- ВШЭ допустит к занятиям студентов без прививки или антител только с ПЦР-тестом.
- Поэта и актера Петра Мамонова, который госпитализирован с коронавирусом, вновь перевели на ИВЛ, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.
- Случаи заражения сразу двумя штаммами возможны, чаще всего они наблюдаются у людей с ослабленной иммунной системой и у пожилых, сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
- В Крыму ограничат массовое празднование Курбан-байрама.
- В стране привились более 28,6 млн человек.
Москва
- Всего зафиксировано 1 439 632 случая заражения, из них новых — 4991 (минимум с 9 июня). Госпитализированы 1602 человека.
- Ковид в июне стал основной или сопутствующей причиной 5527 смертей в столице. Всего в июне в городе зарегистрирован 16 271 случай смерти. Рост смертности по отношению к июню 2020 года составил 3145 случаев (данные департамента здравоохранения).
Мир
- Всего зафиксировано более 187,4 млн случаев заражения, умерли 4 043 497 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Регулятор ЕС не комментирует информацию о том, что по "Спутнику V" не хватает данных.
- Коллективный иммунитет не будет достигнут с существующими вакцинами, считает вирусолог, научный сотрудник Высшего совета по научным исследованиям Испании Маргарита дель Валь.