Ковид стал в июне основной или сопутствующей причиной более 5,5 тыс. смертей в Москве

"COVID-19 в июне в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5 527 случаях. От ковида как основной причины смерти в июне умерли 4 886 человек. 641 человек в июне умер от других причин, но с сопутствующим ковидом. Из них коронавирус оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 291 случае", - говорится в публикации.

"Летальность от коронавируса в Москве на 1 июля 2021 года составляет: 2,78%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, 3,88%, если учесть все случаи, где ковид выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания", - говорится в сообщении.

В департаменте здравоохранения указали, что всего в июне в Москве зарегистрирован 16 271 случай смерти. Рост смертности по отношению к июню 2020 года составил 3 145 случаев. "В июне 2021 года были зафиксированы пиковые значения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Ежесуточное число новых случаев достигло рекордных 9 тыс. в сутки. Среднесуточная заболеваемость составила 5 942 случая и по сравнению с маем (2 812) выросла более чем в два раза", - уточняется на сайте.

Также в департаменте здравоохранения сообщили, что в июне было отмечено поступление большого числа тяжелобольных пациентов в больницы - ежедневно от 1,7 тыс. до 1,9 тыс. человек. "Больше пациентов начали нуждаться в оказании реанимационной помощи, включая искусственную вентиляцию легких (число пациентов, состоящих на ИВЛ достигло 600-700 человек). Такой рост эпидемиологи связывают прежде всего с циркуляцией нового ("дельта") штамма заболевания, который в разы заразнее и вызывает более тяжелое течение заболевания", - отмечается в публикации.