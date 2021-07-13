В Крыму ограничат массовое празднование Курбан-байрама

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Духовное управление мусульман Крыма ограничило проведение массовых празднований Курбан-байрама в республике из-за ситуации с коронавирусом, сообщила во вторник пресс-служба управления.

"Духовное управление мусульман Республики Крым и г. Севастополь (Таврический муфтият) заявляет об ограничительных мерах во время празднования мусульманами Республики Крым и города Севастополя Курбан-байрама. В связи с резким увеличением случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в нашей республике, муфтият Крыма ограничивает проведение массовых мероприятий в рамках празднования Курбан-байрама", - говорится в сообщении.

Ограничения вводятся, чтобы не подвергать здоровье людей опасности. При этом допускается проведение небольших детских праздников до 50 человек во дворах мечетей и раздача подарков.

Совет улемов Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) постановил проводить молитву в честь праздника Курбан-байрам, который отмечается в этом году 20 июля, без присутствия верующих в мечетях Москвы. Проповедь председателя ДУМ РФ Равиля Гайнутдина будет транслироваться на телеканале "Россия-1".

Кроме того, молитвы в честь Курбан-байрама пройдут в Подмосковье в онлайн-формате. Духовное управление мусульман Ханты-Мансийского автономного округа также приняло решение отменить празднование Курбан-байрама из-за непростой эпидемиологической ситуации в регионе.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения, один из двух главных мусульманских праздников наряду с Ураза-байрамом - в этом году пройдет 20 июля. Традиционно он отмечается массовой молитвой в мечетях и хаджем в Мекку, который в этом году также недоступен для большинства мусульман из-за закрытых границ Саудовской Аравии.