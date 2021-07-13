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Пандемия COVID-19

Петра Мамонова вновь перевели на ИВЛ

Врачи оценивают состояние артиста как крайне тяжелое

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Основателя группы "Звуки Му", поэта и актера Петра Мамонова, который госпитализирован с коронавирусом, вновь перевели на ИВЛ, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. Об этом ТАСС сообщила во вторник его супруга и менеджер Ольга Мамонова.

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"Петр Николаевич сейчас снова полностью на ИВЛ и в медикаментозном сне, состояние крайне тяжелое. Была попытка потихоньку выводить, но вчера все вернули обратно <...> Я чувствую колоссальную поддержку от людей, от поклонников, огромную любовь, это позволяет держаться", - рассказала собеседница агентства.

Супруга артиста сообщила 1 июля, что он был доставлен в московскую больницу в Коммунарке в тяжелом состоянии и находится в реанимации.

Мамонову 70 лет. В 2019 году он пережил инфаркт и последующую операцию на сердце.

Теги
Мамонов, Петр НиколаевичПандемия COVID-19
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