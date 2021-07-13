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В Москве выявили минимальное число заразившихся коронавирусом за сутки с 9 июня

Число летальных исходов столице за сутки возросло на 103

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 4 991 против 5 403 днем ранее, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

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В столице выявили менее 5 тыс. заболевших за день впервые более чем за месяц, с 9 июня. В общей сложности в городе зарегистрировали 1 439 632 случая заражения.

Число летальных исходов из-за COVID-19 в Москве за сутки возросло на 103 против 107 днем ранее, до 23 858, следует из сообщения штаба.

За сутки были выписаны по выздоровлении 7 290 человек, всего выздоровели 1 242 987. В настоящее время в городе продолжают лечение 172 787 человек.

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