Автопроизводители сочли нерациональной идею ЕК запретить двигатель внутреннего сгорания

БРЮССЕЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Автопроизводители государств Евросоюза назвали нерациональным предложение Еврокомиссии (ЕК) запретить на территории ЕС автомобили с двигателем внутреннего сгорания к 2035 году, если не будет найдено техническое решение по сведению к нулю их углеродных выбросов. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении Ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA). Этот документ был распространен через несколько часов после обнародования плана ЕК по перестройке всей европейской экономики на "зеленый" лад.

"Запретить технологию [внутреннего сгорания] не является рациональным решением на настоящий момент. Все виды автомобилей, включая крайне эффективные классические двигатели, гибридные и водородные автомобили должны сыграть свою роль в переходе к углеродно нейтральной экономики (к 2050 году)", - говорится в заявлении АСЕА.

Предложенный ЕК план перестройки всех основных секторов экономики ЕС, включая транспортную сферу, теперь должен получить одобрение Европарламента и всех 27 государств Евросоюза в Совете ЕС. Большинство экспертов в Брюсселе сходятся в мнении, что документ будет утвержден, однако многочисленные лоббистские организации, выражающие интересы флагманов европейской промышленности постараются внести в него изменения, размывающие наиболее жесткие требования ЕК.

Замглавы ЕК Франс Тиммерманс на пресс-конференции по новым предложениям Еврокомиссии в Брюсселе в среду уже признал, что реализовать поставленные инициативы будет "чертовски сложно".