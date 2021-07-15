Эксперты сообщили, что в России очередь на монтаж кондиционера достигает месяца

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Стоимость установки кондиционера в России в среднем в июле из-за жаркой погоды выросла на 16%, дороже всего установить технику в Казани, Санкт-Петербурге и Москве. Записаться на установку можно на горизонте двух - четырех недель, сообщили ТАСС ретейлеры, компании, занимающиеся установкой оборудования, и сервисы размещения объявлений.

"Вслед за взрывным июньским ростом, когда спрос на установку климатической техники в стране вырос в три раза год к году, в первые 10 дней июля интерес россиян к подобному сервису снизился на 2% - большинство уже успело организовать дома прохладу. При этом число предложений выросло на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цены на услуги мастеров выросли на 16% и составили [в среднем] 3,5 тыс. рублей", - отметил руководитель маркетинговых проектов "Авито услуги" Иван Чулков. Наибольший рост спроса в июле - в 10 раз и более - наблюдается, по его словам, в Санкт-Петербурге и Калининграде. В восемь раз чаще стали интересоваться установкой кондиционера барнаульцы, омичи и москвичи - в шесть и пять раз чаще.

Дороже всего услуга обойдется жителям Казани - в 10 тыс. рублей. На втором месте Санкт-Петербург (8,5 тыс. рублей), на третьем - Москва (8 тыс. рублей), далее идут Калининград (7,5 тыс. рублей), Екатеринбург (7 тыс. рублей), Красноярск, Челябинск, Воронеж (по 6,5 тыс. рублей). Дешевле всего установка кондиционера в Ростове-на-Дону - в среднем услуга обойдется в 800 рублей, второе место со стоимостью 1 тыс. рублей у астраханцев, барнаульцев и новокузнечан.

Представители компаний малого и среднего бизнеса, которые занимаются установкой кондиционеров в Москве и регионах России, также сообщают об ажиотажном спросе на свои услуги с конца июня. "Средняя стоимость монтажа бытового кондиционера в жару выросла с 12 тыс. рублей до 18-20 тыс. рублей. Очереди на монтаж расписаны до конца августа. Кто хочет срочно поставить себе кондиционер, [в Москве] стоимость монтажа может достигать 30 - 40 тыс. рублей", - сообщил ТАСС исполнительный директор Ассоциации предприятий индустрии климата (АПИК) Дмитрий Кузин.

Директор компании "Стройтехмонтаж" Никита Окулов в беседе с ТАСС также отметил, что в Москве очереди на установку климатической техники от двух до четырех недель наблюдаются практически во всех компаниях - до 90% от их общего числа. При этом в его фирме нет очередей, она установила высокий тариф и берет заявки на завтрашний и следующий за ним день.

В зависимости от региона, сообщили ТАСС в "Ситилинк", заявки принимаются на начало - середину августа. Генеральный директор компании "Инжиниринг+", член политсовета регионального отделения Партии роста в Татарстане Павел Евдокимов отметил, что, например, в Татарстане очереди на монтаж этим летом растягиваются на две недели. "Ситуация осложняется еще и тем, что одновременно с ростом заявок на монтаж растет и количество заявок на сервис и ремонт. Отложенный спрос на сервис, накопившийся за более холодные года, сейчас прорвало как плотину", - сказал он. По его словам, растет ценник и на эти услуги. "Этому способствует и стоимость расходных материалов, в первую очередь меди, которая резко подорожала в 2-2,5 раза относительно прошлого года", - добавил он.

Спрос на кондиционеры

По оценке "Яндекс.Маркет аналитика", спрос на кондиционеры и вентиляторы в России продолжал расти даже после всплеска 17-23 июня, когда продажи увеличились более чем в 13 раз. Так, сообщили ТАСС аналитики, 1-12 июля продажи кондиционеров ежедневно росли в среднем на 7%, вентиляторов - на 10%. 7-12 июля по сравнению 1-6 июля спрос на товары обеих категорий сильнее всего вырос в Москве и Санкт-Петербурге. В столице продажи кондиционеров увеличились на 63%, вентиляторов - в два раза. В Санкт-Петербурге каждый из этих показателей вырос в 2,1 раза. В "Ситилинк" ТАСС сообщили, что для обеспечения ассортимента ретейлер перераспределяет товар со складов в регионах, где в связи с более прохладной погодой спрос ниже. "Самый высокий спрос сейчас в густонаселенных регионах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск и Казань", - сообщил ТАСС руководитель группы закупок крупной бытовой техники Олег Щептев.

С 1 по 10 июля 2021 года спрос на климатическую технику на "Авито" вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество объявлений о ее продаже увеличилось на 30%. Больше всего покупателей в Астрахани: здесь спрос вырос в 10 раз. На втором месте Саратов - и пятикратные темпы роста. Кондиционеры в начале июля этого года стали востребованнее на 11%, чем в прошлом году, а количество объявлений об их продаже на "Авито" в России выросло на 26%. Климатическая техника этим летом обходится россиянам на четверть дороже, чем в прошлом году - в среднем в 18 690 рублей. Дороже всего кондиционеры стоят в Калининграде (34 163 рубля), Сочи (27 786 рублей), Москве (27 642 рубля) и Санкт-Петербурге (26 тыс. рублей).

"Более бюджетный вариант - вентиляторы - заинтересовали на 48% больше пользователей "Авито", чем в прошлом году. При этом выбор для желающих приобрести прибор увеличился на 45%. Наибольший спрос наблюдается в Калининграде (в шесть раз), где стоимость составляет 1 860 рублей. Купить вентилятор в целом по России можно в среднем за 2 400 рублей, что на 60% выше прошлогодней цены", - сообщил ТАСС руководитель макрокатегории "Бытовая техника и электроника" "Авито" Павел Комаров.

По данным сервиса "Объявления ВКонтакте" (предложения от пользователей соцсети и сервиса "Юла"), спрос на кондиционеры и вентиляторы увеличился в июне по сравнению с маем в 16 раз. Пик запросов на кондиционеры пришелся с 21 по 29 июня, когда жара во многих регионах России достигла максимума. В июне мастерами по установке кондиционеров интересовались в 2,4 раза чаще, чем в мае, а больше всего запросов было сделано пользователями 26 июня. 11 июля был замечен новый всплеск интереса к кондиционерам в "Объявлениях ВКонтакте" - по сравнению с предыдущими днями спрос увеличился в два раза.