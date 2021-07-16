В МИД Германии заявили, что переговоры с США по "Северному потоку - 2" продолжаются

БЕРЛИН, 16 июля. /ТАСС/. Переговоры Германии и США по урегулированию разногласий вокруг проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" продолжаются. Об этом сообщил в пятницу на брифинге представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.

Отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG: победа разума или временный маневр?

"Переговоры продолжаются, я не могу опережать события. Об отношениях к экстерриториальным санкциям [Вашингтона] мы уже неоднократно говорили", - сказал он.

Северный поток - 2" - одна из спорных тем в отношениях Берлина и Вашингтона. Власти Германии ранее неоднократно говорили, что считают нужным достроить газопровод. Этот проект в Берлине считают экономическим, но настаивают на том, чтобы роль транзитера сохранила Украина. Вашингтон выступал против строительства и пытался заблокировать проект.

Берлин и Вашингтон ведут закрытые переговоры по этой теме, содержание которых не раскрывается. Накануне тему обсуждали в Вашингтоне канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден.

Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.