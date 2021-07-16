МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. McDonald’s в Москве начнет принимать посетителей без QR-кодов с 19 июля в связи со смягчением требований к столичным ресторанам. Об этом ТАСС сообщили в McDonald’s.

"С понедельника предприятия McDonald’s в регионах, где отменяется проверка qr-кодов, вернутся к системе обслуживания, которая работала до этого. А именно: гостям будут измерять температуру на входе, внутри обязательным будет ношение СИЗ и соблюдение социальной дистанции. В случае, если внутри предприятия будет слишком много людей, гостей могут просить ожидать за пределами предприятия", - сообщили в компании.

Ранее власти Москвы и Подмосковья сообщили о смягчении ограничений из-за коронавируса в связи с хорошей динамикой вакцинации. Так, с 19 июля система QR-кодов в Московском регионе станет рекомендательной - заведения больше не обязаны проверять их наличие у посетителей. При этом они могут сохранить "бесковидный" режим, позволяющий гостям не носить маски и перчатки и не соблюдать социальную дистанцию. Рестораны, которые не подключались к системе QR-кодов, смогут открыться снова, однако им придется соблюдать остальные противоэпидемические меры. В Москве обоим категориям заведений теперь разрешается работать по ночам, также можно будет работать и фуд-кортам.