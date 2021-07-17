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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

ABC: авиарегулятор США поручил авиакомпаниям проверить около 2,5 тыс. самолетов Boeing 737

Их проверят на предмет неисправных реле и перепада давления в салоне

ТАСС, 17 июля. Федеральное авиационное управление США (FAA) выпустило директиву, предписывающую американским авиакомпаниям провести проверку порядка 2,5 тыс. самолетов Boeing 737 на предмет неисправных реле и перепада давления в салоне. Об этом сообщила в пятницу телекомпания ABC со ссылкой на распоряжение.

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"Невыявленная неисправность обоих реле может <...> замедлить обнаружение экипажем недостаточного давления в салоне и привести к потере экипажем работоспособности из-за гипоксии [недостатка кислорода в организме] и, как следствие, потере контроля над самолетом", - цитирует телекомпания заявление авиарегулятора.

Переключатели являются частью системы, предназначенной для предупреждения экипажа воздушного судна о разгерметизации кабины. Самолеты оснащены двумя реле перепада давления, поэтому в случае выхода из строя одного из них резервный продолжает функционировать. Если же оба реле неисправны, то на высоте более 3 тыс. м система предупреждения может не сработать, и уровень кислорода в салоне может упасть до "опасно низких" значений, предупреждает FAA.

Как уточняет телеканал, авиакомпаниям будет предоставлено 90 дней на осуществление проверок и замену реле. Осмотр может занять от 30 минут до часа, для замены потребуются всего 15 минут.

"Безопасность - наш наивысший приоритет, и мы полностью поддерживаем распоряжение FAA", - говорится в заявлении корпорации Boeing телеканалу ABC.

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СШАЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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