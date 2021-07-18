В Алжире заявили, что ОПЕК+ увеличивает добычу нефти на фоне позитивных сигналов рынка

РАБАТ, 18 июля. /ТАСС/. Решение стран - участниц соглашения ОПЕК+ об увеличении объемов добычи нефти принято на фоне очень позитивных сигналов рынка. Об этом, как передает информационное агентство Algeria Press Service, заявил в воскресенье министр энергетики и шахт Алжира Мухаммед Аркаб.
Он принял участие в 19-м заседании министров стран ОПЕК +, состоявшемся в воскресенье в формате видеоконференции.
"Решение об увеличении добычи нефти с августа на 400 тыс. баррелей в сутки было принято на фоне очень позитивных сигналов рынка, в частности, восстановления спроса и расширения операций по вакцинации в мире", - подчеркнул Аркаб.
По словам министра, "квота Алжира в рамках увеличения добычи составляет 14 тыс. баррелей в сутки".
Алжир - член ОПЕК и один из крупнейших экспортеров нефти в Африке и арабском мире.