В Алжире заявили, что ОПЕК+ увеличивает добычу нефти на фоне позитивных сигналов рынка

РАБАТ, 18 июля. /ТАСС/. Решение стран - участниц соглашения ОПЕК+ об увеличении объемов добычи нефти принято на фоне очень позитивных сигналов рынка. Об этом, как передает информационное агентство Algeria Press Service , заявил в воскресенье министр энергетики и шахт Алжира Мухаммед Аркаб.

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Он принял участие в 19-м заседании министров стран ОПЕК +, состоявшемся в воскресенье в формате видеоконференции.

"Решение об увеличении добычи нефти с августа на 400 тыс. баррелей в сутки было принято на фоне очень позитивных сигналов рынка, в частности, восстановления спроса и расширения операций по вакцинации в мире", - подчеркнул Аркаб.

По словам министра, "квота Алжира в рамках увеличения добычи составляет 14 тыс. баррелей в сутки".

Алжир - член ОПЕК и один из крупнейших экспортеров нефти в Африке и арабском мире.