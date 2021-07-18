Страны ОПЕК+ разрешили себе выйти на докризисный уровень добычи нефти к сентябрю 2022 года

Еще две недели назад, на встрече 1 июля, министры стран Венского соглашения не могли договориться о том, чтобы ослабить производственные ограничения на период до конца этого года. Решение о том, чтобы с августа нарастить добычу на 0,4 млн б/с ежемесячно, оказалось заблокированным из-за разногласий между Саудовской Аравией и ОАЭ.

МОСКВА, 18 июля. /Корр. ТАСС Юлия Хазагаева/. Министерская встреча стран ОПЕК+, экстренно созванная днем в воскресенье, оказалась одной из самых стремительных и продуктивных за последние годы. Теперь план добычи для производителей 40% всей нефти в мире определен до сентября следующего года, а само соглашение едва ли завершится в конце 2022-го.

Как уже сообщалось ранее, Эр-Рияд не хотел удовлетворять просьбу Эмиратов скорректировать базовые уровни добычи в соглашении, от которых определяются квоты по добыче. После того как официальные переговоры зашли в тупик, министры продолжили консультации в неформальном режиме, которые продлились две недели. И в воскресенье их результаты превзошли все ожидания.

Как оказалось, нефтепроизводители смогли найти компромисс не только для ОАЭ, которые просили повысить их базовый уровень добычи в соглашении, но также удовлетворить аналогичные просьбы и других стран. Теперь с мая 2022 года базовый уровень добычи в соглашении для России и Саудовской Аравии будет повышен с 11 до 11,5 млн б/с, для ОАЭ - с 3,17 до 3,5 млн б/с, для Ирака - с 4,65 до 4,8 млн б/с, а для Кувейта - с 2,8 до 2,96 млн б/с. Само соглашение и вовсе продлевается после апреля до конца 2022 года.

Ближайшее будущее для рынка нефти также разъяснилось. Теперь план совместного регулирования добычи предусматривает ее рост и после окончания 2021 года. Как сообщалось в финальном коммюнике, страны соглашения намерены полностью восстановить добычу нефти на докризисном уровне к сентябрю 2022 года. Иными словами, за предстоящие 12 месяцев они вернут на рынок 5,8 млн б/с плавными темпами.

Для России, крупнейшего участника сделки ОПЕК+, это означает рост добычи на 100 тыс. б/с с августа, говорил в интервью телеканалу "Россия-24" вице-премьер РФ Александр Новак. "Это большой объем, который позволит нам нарастить [добычу] дополнительно в течение этого и следующего года на порядка 21 млн тонн", - сказал он.

При этом Россия сможет выйти на докризисный уровень добычи такими темпами уже в мае следующего года. Новак также подчеркнул, что сегодняшнее решение ОПЕК+ позволит увеличить доходы российского бюджета на 400 млрд рублей при цене нефти в $60 за баррель.

Мнение участников встречи стран ОПЕК+

На итоговой пресс-конференции журналистов больше всего волновало, каким путем союзники по ОПЕК+ смогли прийти к договоренностям, которые даже в частичном виде были невозможны еще две недели назад. Однако министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман сказал, что "это является государственной тайной".

"Если я буду отвечать на ваш вопрос, то мы потеряем преимущество выглядеть таинственными и мудрыми в ваших глазах. Поэтому мы назовем это государственной тайной", - пошутил он. Между тем еще две недели назад в интервью нескольким телеканалам бен Сальман исключал возможность установления индивидуальных уровней добычи для кого бы то ни было.

Он также не стал делать прогнозов относительно того, возможны ли корректировки параметров в соглашении до мая 2022 года, отметив лишь, что при возникновении такого желания каждая страна-участница может обратиться в секретариат ОПЕК.

Сегодняшнее решение "дает рынку ясность и определенность", сказал саудовский министр, отвечая на вопрос ТАСС о том, когда оно позволит сбалансировать рынок и выйти из состояния дефицита. По его словам, цель соглашения не заключается в том, чтобы смотреть на период в несколько месяцев. "Мы нацелены на то, чтобы регулировать баланс и после 2021 года и далее", - сказал он. Министр заверил журналистов в том, что совместные действия стран ОПЕК+, скорее всего, будут продолжены и после 2022 года.

По словам же Новака, сегодняшние договоренности как раз учитывают ситуацию дефицита на рынке нефти и тенденцию к его восполнению. "Мы отмечаем увеличение спроса на нефть и нефтепродукты в связи с активной вакцинацией населения, проводимой во всем мире. Мы видим увеличение активности в автомобильных перевозках, в авиационном сообщении", - сказал он.