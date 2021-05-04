Альтернативные источники. Как мир идет по пути отказа от нефти

Описание Ветряная электростанция в Зенде, Германия © EPA/JULIAN STRATENSCHULTE

В последние месяцы в повестке мировых СМИ прочно закрепилась тематика предполагаемого будущего перехода экономически развитых стран на использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ). На этой основе уже можно выделить основные контуры будущей цивилизации, которая в течение двух-трех десятилетий станет экологичнее. Краеугольным камнем уже начавшегося энергетического перехода выступает все еще достаточно спорная теория о том, что наблюдающееся глобальное потепление прямо связано с деятельностью человека. Считается, что в результате этого процесса повышается уровень Мирового океана, изменяется характер климата и страдает экосистема планеты. Иными словами, природные и экологические условия на ней становятся все менее комфортными. Предполагается, что повышение средней глобальной температуры обусловлено увеличением объема парниковых газов в атмосфере. В основном они образуются в результате сжигания угля, нефти и природного газа. Соответственно, традиционная энергетика, основанная на использовании ископаемого углеводородного сырья, признается не отвечающей современным экологическим требованиям. Парижское соглашение Поэтому на мировом уровне продвигается тренд на декарбонизацию энергетики в форме снижения выбросов углерода и перехода на использование возобновляемых источников энергии. Еще в ноябре 2016 года вступило в силу так называемое Парижское соглашение по климату. Оно предполагает построение климатически нейтрального мира к середине XXI века.

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Сейчас оно подписано 195 странами, 189 из которых уже ратифицировали документ. Предыдущий президент США Дональд Трамп отказался от исполнения обязательств в рамках Парижского соглашения. Однако после прихода к власти Джо Байдена Соединенные Штаты снова вступили в игру. Явным лидером по декарбонизации в рамках соглашения выступает объединенная Европа. Надо понимать, что для этого существуют и некоторые экономические предпосылки. Подавляющее большинство европейских стран не имеют собственных месторождений нефти и газа, запасы угля истощены. Соответственно, Европа зависит от импорта ископаемых энергоносителей, и вопрос о частичном переходе на возобновляемые источники энергии прямо отвечает стратегическим интересам региона. По сходным причинам планирует двигаться по пути "жесткой" декарбонизации и Япония. Влияние на весь мир Однако было бы ошибочно предполагать, что столь развитые и обеспеченные представители мирового сообщества замкнутся в собственных экологических программах. В настоящее время Европа готовится к введению трансграничного углеродного налога. Его суть заключается во взимании платежей при импорте в ЕС товаров с высоким "углеродным следом".

Описание Угольная электростанция в Бергхайме, Германия © AP Photo/Martin Meissner

Подобная схема фактически представляет собой механизм заградительных пошлин для широкого спектра продукции. Конкретика по этому поводу пока отсутствует, а необходимость учета величины углеродного следа в готовых импортных изделиях оставляет широкий простор для интерпретаций. Тем не менее поставляемые в Европу нефть, газ и нефтепродукты будут по определению нести высокий углеродный след в связи с присутствием углерода в их химическом составе. По-видимому, именно в этом кроется одна из причин стремительной популяризации идеи широкого использования в качестве энергоносителя водорода, который будет отделяться от углерода за пределами ЕС. Утопичность электромобильности Уже сейчас становится очевидным, что идея массового перехода на электромобили начинает побеждать в густонаселенных и достаточно обеспеченных регионах мира. Можно ожидать, что в ближайшие годы большие и малые автопроизводители составят реальную конкуренцию компании Tesla. Этот тренд в настоящий момент закладывается и в юридической плоскости. Многие европейские страны уже ввели запрет на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на временном горизонте с 2025 по 2040 год. Некоторые крупные автопроизводители вовсе заявляют о планах полного отказа от выпуска продукции с ДВС — Volvo, General Motors, Jaguar Land Rover, Audi, Bentley и т.д.

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Вместе с тем гибриды и заряжаемые от сети электромобили с объемными элементами питания стоит рассматривать как переходную технологию. Становится очевидна утопичность представления о том, что человечество сумеет полностью обеспечить свои потребности в электроэнергии только за счет ветровой и солнечной генерации. Кроме того, эти технологии пока не способны эффективно сглаживать периодические и неожиданные пики и спады энергопотребления. Суровым уроком в этом плане стала недавняя аномально холодная погода в солнечном штате Техас, которая сопровождалась электрическим блэкаутом. Водородные перспективы Что касается перспективы широкого внедрения авто на водородных топливных элементах, то она пока откладывается на неопределенный срок. В будущем водород должен заменить собой "неэкологичный" трубопроводный и сжиженный природный газ. Уже сейчас получила широкое распространение условная классификация водорода на "голубой" и "зеленый". Под "голубым" водородом понимается топливо, вырабатываемое из природного газа. Подразумевается, что в нем присутствует углеродный след. В то же время "зеленый" водород получается путем гидролиза воды и признается максимально экологичным.

Описание Автомобиль на водородных топливных элементах и оборудование для получения водородного топлива, Германия, 2020 год © Hauke-Christian Dittrich/dpa via AP

Но даже в Европе инфраструктура для широкого использования электромобилей и водорода в качестве топлива все еще не развита в необходимой степени. Более того, перспективное использование водорода в качестве сырья для генерации электроэнергии осложняется и рядом технических проблем. Не секрет, что транспортировка и хранение водорода являются очень дорогим удовольствием. В реальности эти процессы могут оказаться в несколько раз дороже стоимости его производства. И все же в Европе на эту тему уже приятны политические решения. Для развитых стран более дешевые ископаемые источники энергии становятся неприемлемы по экологическим соображениям. По-видимому, конкурентоспособность традиционных видов энергоносителей будет подрываться с помощью мер, подобных трансграничному углеродному налогу.

Создатель компании Microsoft Билл Гейтс недавно заявил по этому поводу о необходимости разработки новых технологий, которые должны сделать "зеленую" энергетику состязательной. Пожалуй, это единственный эффективный способ разрешения указанного противоречия. К слову, министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм сообщила о планах снижения стоимости возобновляемого "зеленого" водорода до уровня природного газа к 2030 году. Кроме того, в ближайшие годы в США планируют сделать электромобили более доступными по цене. В идеале они должны стать дешевле аналогов с ДВС. Еще одним промежуточным видом топлива способен стать аммиак. Его, как и "голубой" водород, возможно производить из природного газа. С технологической точки зрения транспортировка и хранение этого химического соединения существенно менее затратна и более безопасна. Строго говоря, аммиак представляет собой более удобную форму водорода. Атомная энергетика Обратим внимание на то, что экологическое лобби по всему миру активно дискредитирует традиционные ископаемые источники энергии, в том числе и атомную генерацию. Одним из последних примеров в этом ряду стал взлом сайта Белорусской АЭС (БелАЭС). Неизвестные активисты от имени работников разместили на этом ресурсе информацию о серьезной опасности электростанции.

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