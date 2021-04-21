Стать углеродно-нейтральными. Лидеры 40 стран обсудят, как бороться с изменением климата

Администрация Джо Байдена предупреждает о "климатическом кризисе", призывает принять срочные меры и называет изменение температуры на планете "экзистенциальной проблемой", то есть такой, от которой зависит выживание всего человечества. Однако единства мнений по этому поводу нет не только среди ведущих стран мира, но и внутри самих этих стран, включая Соединенные Штаты. Разобраться в этих противоречиях и попытаться выработать общий план действий призван двухдневный саммит с участием лидеров 40 государств, который по инициативе США откроется в формате видеоконференции 22 апреля, в международный День Земли. Перед участниками совещания выступит, в частности, президент России Владимир Путин. Как сообщила пресс-служба Кремля, он "изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата". По этому поводу уже давно говорят и в Москве, и в Вашингтоне, и в других мировых столицах, однако, по мнению ученых, делается в этой области явно недостаточно. Из-за выхода администрации Дональда Трампа из Парижского соглашения последние четыре года вообще оказались полностью потерянными — без США, второго в мире эмитента вредных выбросов в атмосферу, заниматься проблемой было практически невозможно. Да и возвращение Соединенных Штатов в Парижское соглашение при Байдене еще не гарантирует ее решения. "Сейчас мы живем в мире, где прошлое больше не может служить хорошим проводником в будущее. Мы должны лучше подготовиться к неожиданностям", — сказал по поводу изменения климата профессор Принстонского университета Джесси Дженкинс. Разведка предупреждает Парижское соглашение, принятое в 2015 году по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата, предполагает снижение выбросов парниковых газов, чтобы не допустить повышения температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Однако, как отмечалось в недавнем докладе директора Национальной разведки США, эта цель может оказаться под угрозой из-за того, что "глобальное потребление энергии и связанные с ним выбросы продолжают расти". "Даже в разгар пандемии, которая закрыла страны и значительно сократила поездки, глобальные выбросы CO2 снизились в 2020 году менее чем на 6%", а к декабрю вернулись на прежний уровень, сообщалось в документе.

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Разведсообщество США впервые поставило изменение климата в один ряд с такими глобальными угрозами, как терроризм и распространение ядерного оружия. "Экологическая деградация и изменение климата будут и дальше способствовать вспышкам болезней, угрожать продовольственной и водной безопасности и усугублять политическую нестабильность и гуманитарные кризисы", — указали авторы доклада. О политических и социальных последствиях изменения климата предупреждают также ученые и экологические активисты. Они напоминают, что с конца ХIХ века среднегодовая температура на планете повысилась на 0,75 градуса и последние шесть лет держится на самой высокой отметке за все время метеорологических наблюдений. Это вызывает сокращение ледяного покрова в Арктике и Антарктике, повышение уровня Мирового океана и затопление прибрежных участков суши в одних районах, а в других — расширение пустынь и сокращение сельхозугодий. "По оценкам ООН, к середине века изменение климата приведет к тому, что сотни миллионов людей будут вынуждены покинуть свои дома. При перемещении в таких масштабах Соединенные Штаты не смогут оказать им гуманитарную помощь и обеспечить соблюдение прав человека", — написали в журнале Foreign Affairs руководители ведущих экологических организаций США Sierra Club и Natural Resources Defense Council Стивен Херз, Брендан Гай и Джейк Шмидт. Бизнес хочет стать зеленым Принять экстренные меры по борьбе с изменением климата призвали администрацию Байдена и Конгресс главы 42 крупнейших американских корпораций, работающих в самых разных отраслях. В их числе: Amazon, Goldman Sachs, Google, Ford, Walmart. "Рекордные лесные пожары, наводнения, ураганы и другие экстремальные погодные явления в корне меняют жизнь и источники существования", — говорится в их обращении к президенту и законодателям. Лэрри Финк, руководитель инвестиционной компании BlackRock, управляющей активами на сумму $7,8 трлн, предложил своим партнерам продемонстрировать, "каким образом их бизнес-модель будет совместима с экономикой, предусматривающей нулевой баланс вредных выбросов". 400 американских и европейских компаний, включая Microsoft, Unilever, Facebook, Nestle, Pepsi, пообещали достичь такого уровня выбросов, который не позволит глобальной температуре увеличиться более чем на 1,5 градуса. Очевидно, что подобные обязательства продиктованы не только "ответственной социальной позицией" большого бизнеса, но и осознанием того, что переход на зеленые технологии и чистую энергетику неизбежен.

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Тот, кто сделает это быстрее других, получит конкурентные преимущества, включая поддержку со стороны государства. Что предусмотрено, в частности, инициативой администрации Байдена по модернизации американской инфраструктуры на сумму более $2 трлн, которая сейчас обсуждается в Конгрессе, а также планом ЕС по восстановлению экономики после пандемии. От Шанхая до Глазго Байден не только вернул США в Парижское соглашение, но и сделал борьбу с изменением климата одним из приоритетов своей внешней и внутренней политики. В самые первые дни своего пребывания в Белом доме он подписал указы, предусматривающие достижение Соединенными Штатами углеродной нейтральности (страна эмитирует столько же СО2, сколько и поглощает) к 2050 году, разработку новых экологических стандартов для транспорта и электроэнергетики, а также ужесточение контроля за выбросами метана при добыче нефти и газа. Экс-госсекретарь США Джон Керри был назначен спецпредставителем по вопросам климата в ранге члена президентского кабинета и уже провел консультации по всему миру, в том числе в онлайн-формате с российским коллегой Русланом Эдельгериевым. Кстати, именно Керри в 2016 году подписывал от имени США Парижское соглашение в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и пришел на ту церемонию вместе со своей маленькой внучкой. Всем понятный жест лишний раз напомнил о том, что вопрос формулируется предельно просто — какую планету мы оставим после себя будущим поколениям?

Описание Ггоссекретарь США Джон Керри с внучкой, 2016 год © EPA/ANDREW GOMBERT

Считается, что на этот раз наиболее важные переговоры у Керри состоялись в конце минувшей недели в Шанхае со спецпредставителем правительства Китая Се Чжэньхуа. В совместном коммюнике по их итогам стороны подтвердили готовность добиваться выполнения Парижского соглашения и заявили о намерении разработать "долгосрочные стратегии достижения нулевого уровня выбросов". По сути, речь идет о национальных дорожных картах, которые должны привести к поставленной цели. Составить их предстоит к 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК), запланированной под председательством Великобритании на начало ноября в Глазго. Незаменимый уголь Если ведущие индустриально развитые страны намерены достичь углеродной нейтральности к середине столетия, а некоторые и раньше, то Китай лишь к 2060 году. При этом пик его вредных выбросов в атмосферу придется на 2030 год, что означает — в ближайшее десятилетие он будет их только наращивать. Сейчас Китай является крупнейшим эмитентом СО2, на его долю приходится около 30% всех глобальных выбросов.

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Объясняется это во многом тем, что китайская промышленность по-прежнему широко использует уголь. Примерно половина мировой добычи этого топлива поступает в КНР, где из него вырабатывается 65% всей электроэнергии (для сравнения: в США — 24%, в Европе — 18%). По американским данным, Китай продолжает строить новые тепло- и электростанции на угле не только на своей территории, но и в соседних азиатских странах (аналогичные проекты осуществляются в Японии и Южной Корее). В период до 2060 года на всех китайских предприятиях может быть сожжено 100 млрд тонн угля — объем, достаточный для того, чтобы засыпать такой город, как Нью-Йорк, слоем 100-метровой толщины. "После этого концентрация двуокиси углерода в атмосфере, скорее всего, повысится примерно на 10% по сравнению с нынешним уровнем", — отметили на страницах Foreign Affairs профессор Военно-морского колледжа США Эндрю Эриксон и эксперт из Университете Райса Гэбриел Коллинс. По подсчетам аналитической компании TransitionZero, для достижения к 2060 году углеродной нейтральности Китаю придется в ближайшие десять лет закрыть или переоборудовать порядка 600 тепло- и электростанций. Сделать это будет нелегко, если вообще возможно, и Китай, напоминая о своем относительно низком ВВП в пересчете на душу населения, требует к себе иного отношения, нежели к другим промышленно развитым странам. Вдобавок Эриксон и Коллинс подозревают, что китайские власти пытаются вводить всех в заблуждение, отчитываясь о закрытии старых ТЭС в одних районах, но при этом открывая такие же предприятия в других. Еще одна сложность заключается в попытке Пекина обусловить свои шаги в этой области требованием о невмешательстве в его внутренние дела, в том числе в ситуацию с правами человека. Если Керри настаивал, что борьба с изменением климата — "отдельный вопрос" в американо-китайских отношениях, то официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь подчеркивал, что такое сотрудничество "тесно связано с двусторонними отношениями в целом". Довольны не все Администрация Байдена намерена использовать предстоящий саммит для укрепления коалиции единомышленников по выполнению Парижского соглашения. В нем не прописан какой-либо механизм принуждения, но определенные меры давления на тот же Китай могут быть приняты. В качестве одной из них рассматривается введение импортных пошлин на товары, созданные на предприятиях с высокими выбросами. Так называемый трансграничный углеродный налог предусмотрен рядом законопроектов, разработанных в Конгрессе США, и он также стал составной частью "Зеленого курса" Евросоюза. Кстати, введение такого налога в ЕС может негативно отразиться на российских экспортерах, работающих на европейском рынке.

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