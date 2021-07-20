Китай назвал клеветой обвинения Великобритании в государственной поддержке хакеров

ПЕКИН, 20 июля. /ТАСС/. Китай считает сфабрикованными обвинения Великобритании в государственной поддержке Пекином хакерских группировок, якобы совершивших кибератаки на ряд европейских правительственных ведомств. Об этом во вторник сообщило посольство КНР в Лондоне.

"Обвинения против Китая со стороны Великобритании - чистая выдумка и клевета. Китайская сторона серьезно обеспокоена этим и решительно протестует против данных обвинений, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте китайской дипмиссии. - Мы призываем Лондон немедленно прекратить повторять безосновательные и безответственные обвинения в адрес Китая".

В сообщении посольства подчеркивается, что Китай всегда был открытым и честным в вопросах кибербезопасности и готов работать в этой сфере со всеми странами для всеобщего блага.

19 июля британское внешнеполитическое ведомство заявило, что Министерство государственной безопасности Китая стоит за хакерскими группировками, которые провели несколько атак на органы власти европейских стран. В Лондоне утверждают, что они были совершены через уязвимость в программном обеспечении Exchange Server американской корпорации Microsoft.