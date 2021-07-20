США заявили, что работают с ФРГ над тем, чтобы РФ не использовала энергетику для давления

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. США и ФРГ добились прогресса в обсуждении того, как препятствовать России использовать энергетику в качестве инструмента принуждения соседних стран, в том числе Украины. С таким утверждением выступил во вторник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, приостановка санкций в отношении компании - оператора газопровода "Северный поток - 2" была направлена на то, чтобы начать переговоры с Берлином о том, как противостоять рискам Украине и энергетической безопасности Европы. "Президент США Джо Байден 16 июля на пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что США и Германия едины в том, чтобы не допустить использование Россией энергетики в качестве оружия принуждения или угроз своим соседям. - сказал чиновник. - Это сказал президент, мы слышали такой же сигнал, который был сделан в частном порядке германскими партнерами".

"Германия выдвинула полезные предложения, мы смогли добиться прогресса касательно шагов по достижению этой общей задачи. Цель состоит в том, чтобы гарантировать, что Россия не сможет [превратить] энергетику в инструмент оружия", - отметил Прайс.

Как сообщило во вторник агентство Bloomberg, США и Германия близки к договоренностям относительно газопровода "Северный поток - 2", они, как ожидается, будут предполагать возможность введения санкций против Москвы со стороны Берлина, если власти ФРГ посчитают, что РФ якобы применяет энергоресурсы для давления на Украину. По словам источника агентства из числа официальных лиц США, стороны близки к соглашению. Договоренности могут быть окончательно доработаны в ближайшие дни. Ожидается, что это произойдет до приезда в США президента Украины Владимира Зеленского.

"Северный поток - 2" - одна из спорных тем в отношениях Вашингтона и Берлина. Власти Германии ранее неоднократно говорили, что считают нужным достроить газопровод. Этот проект в Берлине считают экономическим, но настаивают на том, чтобы роль транзитера сохранила Украина. Вашингтон выступал против строительства и пытался заблокировать проект. Берлин и Вашингтон ведут закрытые переговоры по этой теме, содержание которых не раскрывается.

Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.