Der Spiegel назвал опасной для Байдена возможную сделку с ФРГ по "Северному потоку - 2"

БЕРЛИН, 21 июля. /ТАСС/. Сделка между Берлином и Вашингтоном по "Северному потоку - 2" может представлять опасность для президента США Джо Байдена, которого в Конгрессе теперь могут обвинить в уступчивости по отношению к России. Об этом пишет в среду издание Der Spiegel .

"Соглашение может вернуться бумерангом американскому президенту. Оно, очевидно, вызовет жесткую критику республиканцев в Конгрессе", - говорится в статье. Der Spiegel отметил, что сенатор-республиканец Тед Круз уже заявил о намерении блокировать назначение выдвигаемых администрацией кандидатов на важные посты из-за несогласия с политикой Байдена в отношении России.

"Многие демократы в Конгрессе также критически относятся к трубопроводу, что осложняет для Байдена ситуацию. Теперь Байдену придется слышать обвинения, которые демократы всегда выдвигали против Трампа, а именно, что он слишком уступчив в отношении России", - отмечается в материале.

Байден до последнего колебался касательно того, как поступить с "Северным потоком - 2" и в итоге решил пойти навстречу Берлину, не желая терять важного союзника, отметил Der Spiegel, назвав важным внешнеполитическим успехом Ангелы Меркель достижение договоренностей с США по проекту.

Переговоры Вашингтона и Берлина

"Северный поток - 2" - одна из спорных тем в отношениях Вашингтона и Берлина. Власти Германии считают проект экономическим и неоднократно говорили о необходимости достроить газопровод, но настаивают на сохранении Украиной роли транзитера. Вашингтон выступал против строительства и пытался заблокировать проект. Берлин и Вашингтон ведут закрытые переговоры по этой теме, на прошлой неделе ее обсуждали в Вашингтоне Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Во вторник в СМИ появилась информация о том, что Соединенные Штаты и Германия достигли договоренностей по "Северному потоку - 2" и могут объявить о достижении сделки уже в среду, 21 июля. По сведениям издания The Wall Street Journal, американская администрация отойдет от своей позиции противостояния проекту газопровода, а Германия при этом возьмет на себя обязательство помогать Украине по вопросам энергетических проектов и дипломатии.

В свою очередь агентство Bloomberg сообщило, что США и Германия близки к договоренностям, которые будут предполагать возможность введения санкций против Москвы со стороны Берлина, если власти ФРГ посчитают, что РФ применяет энергоресурсы для давления на Украину.

Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение в связи с попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.