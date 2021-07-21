Берлин пока не может сказать ничего нового о переговорах с США по "Северному потоку - 2"

БЕРЛИН, 21 июля. /ТАСС/. Правительство ФРГ пока не может сказать ничего нового о ходе переговоров с США по "Северному потоку - 2". Об этом сообщил в среду на брифинге в Берлине представитель МИД Германии Кристофер Бургер.

"Поймите, в настоящий момент я не могу сказать больше того, что мы уже сообщили в последние недели. Как только мы сможем сообщить детали, мы, разумеется, незамедлительно сделаем это", - сказал он. "Я уверен, что в скором времени это станет возможным", - добавил Бургер.

В свою очередь представитель кабмина ФРГ Мартина Фиц сообщила, что "в последние месяцы и недели велись интенсивные переговоры" по теме реализации "Северного потока - 2", и "был достигнут хороший прогресс". "Мы уверены, что здесь мы скоро сможем сообщить больше подробностей, но в настоящий момент мы не можем предоставить информации", - сказала она.

"Позиция правительства ФРГ в принципе не изменилась. Канцлер [Ангела Меркель] еще раз ясно заявила об этой позиции [во время визита в США] на прошлой неделе и еще раз подчеркнула роль Украины", - отметила Фиц. Она напомнила, что Меркель указала на необходимость сохранения Украиной своей роли страны - транзитера российского газа в Европу.

Переговоры Вашингтона и Берлина

"Северный поток - 2" - одна из спорных тем в отношениях Вашингтона и Берлина. Власти Германии считают проект экономическим и неоднократно говорили о необходимости достроить газопровод, но настаивают на сохранении Украиной роли транзитера. Вашингтон выступал против строительства и пытался заблокировать проект. Берлин и Вашингтон ведут закрытые переговоры по этой теме, на прошлой неделе ее обсуждали в Вашингтоне Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Во вторник в СМИ появилась информация о том, что Соединенные Штаты и Германия достигли договоренностей по "Северному потоку - 2" и могут объявить о достижении сделки уже в среду, 21 июля. По сведениям издания The Wall Street Journal, американская администрация отойдет от своей позиции противостояния проекту газопровода, а Германия при этом возьмет на себя обязательство помогать Украине по вопросам энергетических проектов и дипломатии.

В свою очередь агентство Bloomberg сообщило, что США и Германия близки к договоренностям, которые будут предполагать возможность введения санкций против Москвы со стороны Берлина, если власти ФРГ посчитают, что РФ применяет энергоресурсы для давления на Украину.

Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение в связи с попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.