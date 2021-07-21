Суд в Москве оставил в силе решение по иску "Роснефти" к телеканалу "Дождь"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы оставил без удовлетворения апелляционную жалобу телеканала "Дождь" на решение суда по иску "Роснефти" к каналу о защите деловой репутации, следует из картотеки арбитражных дел.

Телеканал "Дождь" подал апелляционную жалобу на решение суда по иску "Роснефти" 18 июня. Как следует из картотеки, 21 июля суд постановил оставить решение без изменения, жалобу "Дождя" без удовлетворения.

Иск "Роснефти" к "Дождю" был зарегистрирован 18 марта и касался опубликованной телеканалом "Дождь" новости агентства Bloomberg о возможном выделении властями РФ средств Фонда национального благосостояния для инвестиций в инфраструктуру, в которой упоминался один из проектов "Роснефти". Заседание состоялось 20 мая, в ходе которого суд признал несоответствующей действительности и порочащей деловую репутацию "Роснефти" информацию, опубликованную на сайте телеканала "Дождь". Кроме того, суд решил, что телеканал должен удалить со своего сайта сведения, касающиеся "Роснефти", из написанной по материалу Bloomberg статьи, а также опубликовать опровержение.