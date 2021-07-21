Слуцкий: сделка Германии и США по Nord Stream 2 может опустить Украину с небес на землю

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Соглашение США и Германии по трубопроводу "Северный поток - 2" в случае его подписания дает надежду на то, что политизация данного проекта прекратится, а руководство Украины поймет истинную расстановку сил в данном вопросе. Такое мнение в среду в своем Telegram-канале выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Если публикации в западных СМИ соответствуют в какой-то мере действительности, то соглашение США и Германии по поводу "Северного потока - 2" и рекомендация американских властей Киеву должны опустить руководство Украины с небес на землю", - написал Слуцкий.

По его словам, Вашингтон "не станет приносить в жертву свои отношения с Берлином, который явно не собирается отказываться от выгодного экономического проекта - трубопровода СП-2". "Что же, внешнее управление имеет свои издержки", - заметил он.

"Тем не менее интересно посмотреть, как теперь президент [Украины Владимир] Зеленский будет продвигать свою недавнюю инициативу об обсуждении "Северного потока - 2" в рамках нормандского формата. Скорее всего, ему придется об этом забыть и сделать вид, что он такого не говорил", - продолжил парламентарий. Слуцкий напомнил, что украинскому лидеру "западные кураторы недавно напомнили о "формуле Штайнмайера", которая предусматривает проведение выборов в Донбассе". "То есть стоит, наконец, заняться выполнением Минских соглашений, а не их последовательным саботажем", - указал депутат.

"Ждем официальной информации по сделке. Но в любом случае есть надежда, что попытки дальнейшей политизации "Северного потока - 2" своей цели не достигнут", - резюмировал Слуцкий.

Соглашение по "Северному потоку"

Во вторник в СМИ появилась информация о том, что Соединенные Штаты и Германия достигли договоренностей по "Северному потоку - 2" и могут объявить о достижении сделки уже в среду, 21 июля. По сведениям издания The Wall Street Journal, американская администрация отойдет от своей позиции противостояния проекту газопровода, а Германия при этом возьмет на себя обязательство помогать Украине по вопросам энергетических проектов и дипломатии. Газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики "Северного потока - 2" в связи с достигнутой Вашингтоном и Берлином договоренностью по этому вопросу.

В свою очередь агентство Bloomberg сообщило, что США и Германия близки к договоренностям, которые будут предполагать возможность введения санкций против Москвы со стороны Берлина, если власти ФРГ посчитают, что РФ якобы применяет энергоресурсы для давления на Украину.

Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение в связи с попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.