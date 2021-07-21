Компания "Оператор ГТС Украины" поддержала позицию парламента по "Северному потоку - 2"

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Компания "Оператор ГТС Украины" поддерживает позицию украинских парламентариев, заявивших о недопустимости запуска газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на странице компании в Facebook .

В среду комитет Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества принял совместное заявление депутатов парламента, в котором призвал США и ЕС не допустить запуска газопровода "Северный поток - 2".

"Вполне логично, что украинские политики выражают свою обеспокоенность, потому что вопрос безопасности, как военной, так и энергетической, является одним из приоритетных для общества. Украина выполнила все свои обязательства перед ЕС, несмотря на сложность реализации реформ в энергетической сфере на внутреннем рынке Украины. Мы внедрили все нормы третьего энергопакета ЕС и ожидаем не декларативного, а фактического признания наших усилий и роли украинской ГТС на газовом рынке всей Восточной и Центральной Европы", - приводятся в сообщении слова директора компании по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями Ольги Бельковой.

Компания "Оператор ГТС Украины" создана в 2019 году в процессе вывода из "Нафтогаза" транзитной инфраструктуры и создания отдельного независимого предприятия по управлению газотранспортной системой страны. С 1 января 2020 года компании передано имущество "Укртрансгаз" (на 100% принадлежит "Нафтогазу"). Учредителем "Оператора ГТС Украины" выступило акционерное общество "Магистральные газопроводы Украины". "Оператор ГТС Украины", среди прочего, осуществляет транзит российского природного газа. На балансе предприятия находится более 33 тыс. км трубопроводов, 57 компрессорных, 33 газоизмерительных и 1 389 газораспределительных станций.