Глава "Нафтогаза" не уверен в гарантиях ФРГ по транзиту газа из РФ по территории Украины

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сомневается, что Германия может гарантировать транзит российского газа через территорию Украины. Об этом он сказал в опубликованном в среду интервью украинской службе "Голоса Америки" (признана в РФ СМИ-иноагентом).

"Я не понимаю, как Германия может гарантировать транзит газа по территории Украины, если она его не добывает, не подает газ с территории России", - подчеркнул Витренко. Он заявил, что это могла бы гарантировать Россия, но "вопрос в цене этих гарантий". "Украина уже имела Будапештский меморандум, на который она рассчитывала, как на гарантию безопасности. Будапештский меморандум номер 2 для нас не является чем-то привлекательным", - отметил он.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель высказывал опасения, что Украина может быть "отключена от транзита газа, а также в целом от газа" в случае запуска "Северного потока - 2". Меркель заверила, что Украина для ФРГ остается страной для транзита газа "даже в случае, если "Северный поток - 2" будет достроен. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина подаст иск в Стокгольмский арбитраж, если Россия остановит транзит газа через украинскую ГТС.

"Нафтогаз" и "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору "качай или плати" составляет 65 млрд куб. м газа в первый год и по 40 млрд куб. м в последующие четыре. В рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд. В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд куб. м российского газа, что является самым низким показателем за семь лет.