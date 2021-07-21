Косачев считает, что Германия защитила свои интересы в проекте Nord Stream 2

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, заявила о достижении между Вашингтоном и Берлином договоренности по газопроводу "Северный поток - 2". Как ожидается, детали будут объявлены в ближайшие часы.

"Договоренность выглядит как сделка, навязанная более сильным партнером (США) более слабому (Германия). Но только выглядит. На самом деле именно Германия не дрогнула и защитила свои интересы в проекте. И то, что Германия пошла на такую неочевидную сделку с США, подтверждает очевидную заинтересованность Германии в самом проекте даже ценой определенных уступок в части собственного суверенитета", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

По его мнению, эта договоренность не о блокировке проекта, а об условиях эксплуатации трубопровода. "Что и требовалось доказать", - написал сенатор. Косачев также подчеркнул, что если США и Германия будут содействовать модернизации изношенной и устаревшей газотранспортной системы Украины, "это тоже неплохо, Россия от этого только выиграет".

Вместе с тем он отметил, что если Украина продолжит шантажировать США, а США - Германию, "из всего разговора на темы поставок российского газа в Европу окончательно уйдет экономика и останется только политика", чего никогда не хотели ни Россия, ни Германия. "Выбирать придется теперь американцам - уступать такому шантажу Киева (а он скорее всего последует) или же оставаться на стороне нормальной рыночной экономики, когда любой маршрут определяется экономической целесообразностью и технологическими преимуществами (недостатками), а не политикой", - добавил вице-спикер СФ.

Важным вопросом парламентарий считает трактовки - что считать энергооружием и агрессией России? "Зачем это России, если ее выгода от потоков и транзита намного больше вреда Украине, который ничего не даст? А вот главное поражение Украины впереди - не просто в запуске проекта, который обещали сорвать, но в том, что никакой агрессии не последует. Будем исходить из того, что Украина лишится важного козыря для шантажа, и что это рано или поздно поймут в США, как уже, судя по всему, поняли в Германии", - заключил Косачев.