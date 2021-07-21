Украина инициирует консультации с Еврокомиссией по "Северному потоку - 2"

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Украина инициирует консультации с Еврокомиссией по вопросу газопровода "Северный поток - 2". Об этом в среду сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В соответствии со статьей 274 Соглашения об ассоциации с ЕС Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по "Северному потоку - 2", который угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического союза ЕС. МИД уже направил соответствующие ноты в Брюссель и Берлин", - написал он в Twitter.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель высказывал опасения, что Украина может быть "отключена от транзита газа, а также в целом от газа" в случае запуска "Северного потока - 2". Меркель заверила, что Украина для ФРГ остается страной для транзита газа "даже в случае, если "Северный поток - 2" будет достроен. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина подаст иск в Стокгольмский арбитраж, если Россия остановит транзит газа через украинскую ГТС.