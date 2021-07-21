В Киеве хотят дождаться обеспечения Германией гарантий с вводом "Северного потока - 2"

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Киев хочет дождаться, как Германия будет обеспечивать гарантии Украине по транзиту российского газа с вводом газопровода "Северный поток - 2", которые она на себя взяла. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, комментируя договоренности США и Германии по "Северному потоку - 2".

"Надо дождаться, как Германия будет обеспечивать гарантии, которые она на себя взяла", - сказал Никифоров агентству "РБК-Украина".

В рамках соглашения по "Северному потоку - 2" Германия взяла на себя обязательство способствовать продлению транзитного договора между Украиной и Россией, который истекает в 2024 году.

"Нафтогаз" и "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору "качай или плати" составляет 65 млрд куб м газа в первый год и по 40 млрд куб м в последующие четыре. В рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд. В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд куб м российского газа, что является самым низким показателем за семь лет.