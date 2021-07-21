Псаки: США продолжат при необходимости вводить санкции против "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Администрация США продолжит выполнение своих законных обязательств в отношении газопровода "Северный поток - 2", что включает введение санкций, если потребуется. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга для журналистов, проводившегося на борту самолета президента США Джо Байдена на пути в Цинциннати (штат Огайо).

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"Мы привержены соблюдению закона и продолжим проверять организации, участвующие в деятельности, которая может подпадать под санкции, - сказала она. - Это следование закону, [подход] не изменился". По словам Псаки, США хотят помешать или уменьшить "геополитическое влияние" России на Украину. Представитель Белого дома также утверждала, что достигнутая с ФРГ договоренность призвана противодействовать "пагубным действиям Кремля" и при этом способствовать "более безопасному и устойчивому энергетическому будущему Украины, стран ЕС и НАТО".

"Да, строительство газопровода завершено на 90%. Мы уверены в действенности этих мер и, конечно, продолжим следовать закону, что включает применение санкций при необходимости", - отметила Псаки.

Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.