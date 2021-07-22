Глава "Нафтогаза": в Конгрессе США готовы и далее сопротивляться "Северному потоку - 2"

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Американские конгрессмены готовы продолжать оказывать сопротивление строительству газопровода "Северный поток - 2", для этого есть инструменты. Об этом заявил глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, который находится с визитом в США.

"Результат многочисленных переговоров - мы имеем мощную двухпартийную и двухпалатную поддержку. Наши американские партнеры в Конгрессе полностью разделяют позицию, что "Северный поток - 2" угрожает безопасности Украины", - написал он в четверг в Facebook. По его словам, в Конгрессе "готовы продолжать совместно бороться" против этого проекта. "Инструменты для этого все еще есть", - добавил глава компании.

Он проинформировал, что кроме темы "Северного потока - 2" он обсудил с сенаторами и конгрессменами вопросы корпоративной реформы на Украине, зеленой энергетики, инвестиций.

Ранее МИД ФРГ опубликовал текст сделки с США, касающейся реализации "Северного потока - 2". Вашингтон пришел к выводу, что санкции не остановят строительство практически полностью готового газопровода. Вместе с тем США оставили за собой право принимать меры в ответ на "использование энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессию в отношении Украины". Германия также должна будет предпринимать "быстрые действия" на национальном уровне и "настаивать на эффективных мерах на уровне ЕС", отмечается в тексте.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.