Fitch: сделка ФРГ и США по "Северному потоку - 2" исключила риск простаивания газопровода

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Заключение сделки между США и ФРГ по "Северному потоку - 2", о которой власти двух стран объявили вечером в среду, сняла неопределенности для будущего проекта и свела на нет риск неиспользования газопровода из-за санкций. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Отказ от санкций и деньги для Киева. Главное о сделке США и ФРГ по "Северному потоку - 2"

В среду Соединенные Штаты и Германия достигли соглашения по проекту "Северный поток - 2". В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины. Президент США Джо Байден заявил, что "Северный поток - 2" завершен на 99% и остановить его строительство невозможно. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в ответ на "использование энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессию в отношении Украины", заявили в Госдепартаменте.

"Самое главное - это устранение неопределенности. Уже введенные американские санкции, возможно, не помешали бы завершению строительства, но над проектом дамокловым мечом висел риск новых санкций, в том числе делающих невозможным использование трубопровода. Теперь этот риск сведен на нет", - поясняет суть новой сделки Маринченко.

По его мнению, ясности в том, на каких условиях может быть перезаключен транзитный контракт между Россией и Украиной пока нет. Но речь может идти о минимальных объемах в 30-40 млрд кубометров в год, полагает он.

"В какой-то степени это даже неплохо для "Газпрома" - сохранение украинского газового маршрута, пусть и в урезанном виде, должно позволить России в случае роста спроса нарастить поставки в Европу", - считает эксперт.

Потребность в украинском маршруте также может быть обусловлена ограничениями по использованию трубопроводов OPAL и, потенциально, EUGAL, которые являются продолжениям "Северного потока" и "Северного потока - 2", - заключил он.