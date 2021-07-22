В Варшаве назвали Москву победителем в споре вокруг "Северного потока - 2"

ВАРШАВА, 22 июля. /ТАСС/. Россия одержала победу в противостоянии, связанном со строительством газопровода "Северный поток - 2", против которого выступает Польша. Такое мнение выразил в четверг в интервью Польскому радио пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский.

"Сегодня мы фактически имеем дело с победой России, если говорить о строительстве этого газопровода. Россия благодаря этой инфраструктуре получит значительное влияние на европейский рынок газа и прежде всего будет на нем зарабатывать", - сказал он.

"Мы поддерживаем свое мнение о том, что "Северный поток - 2" представляет собой нарушение Германией европейской солидарности в области общей энергетической политики", - утверждал Спыхальский.

По его словам, в сложившейся ситуации страны Центральной и Восточной Европы должны "сотрудничать, строить общую инфраструктуру, чтобы быть в безопасности".

В среду Соединенные Штаты и Германия достигли соглашения по проекту "Северный поток - 2". В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины. Президент США Джо Байден заявил, что "Северный поток - 2" завершен на 99% и остановить его строительство невозможно. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в ответ на "использование энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессию в отношении Украины", заявили в Госдепартаменте.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.