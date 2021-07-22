СМИ: последнее слово в конфликте вокруг "Северного потока - 2" еще не сказано

БЕРЛИН, 22 июля. /ТАСС/. Сделка между Германией и США по "Северному потоку - 2" является вынужденным решением, но может спровоцировать новые проблемы. Об этом пишет в четверг газета Handelsblatt .

Как отмечает ее корреспондент в США Анет Майриц, администрация президента США Джо Байдена сделала канцлеру Германии Ангеле Меркель "прощальный подарок", и правительство ФРГ "может по прошествии более 10 лет заявить о компромиссе в конфликте вокруг "Северного потока - 2". Однако, полагает автор, эта договоренность не означает, что США смирятся с проектом. В соглашении не прописаны "красные линии", за которые не должна преступать Москва. Кроме того, пишет Майриц, "отнюдь не факт, что ЕС в случае необходимости сможет договориться об экономических санкциях против России".

По ее мнению, "следующее правительство ФРГ должно будет сдержать свои обещания, иначе ему грозит конфликт с Вашингтоном", а "Байдена будут преследовать последствия принятого решения", ведь большинство его однопартийцев выступают против "Северного потока - 2". Теперь демократам в Конгрессе придется решать, проявить лояльность по отношению к Байдену или продолжить противодействие реализации проекта. Одновременно республиканцы уже грозят блокировать назначение кандидатов администрации США на ключевые посты, если Вашингтон не изменит свою политику в отношении России.

С точки зрения автора статьи, "политические последствия" сделки "будут долго ощущаться и оказывать негативное влияние на Германию, США и Восточную Европу", а "последнее слово в конфликте вокруг "Северного потока - 2" еще не сказано".

В среду Соединенные Штаты и Германия достигли соглашения по проекту "Северный поток - 2". В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины. Президент США Джо Байден заявил, что "Северный поток - 2" завершен на 99% и остановить его строительство невозможно. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в ответ на "использование энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессию в отношении Украины", заявили в Госдепартаменте.