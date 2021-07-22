В Wintershall Dea заявили, что "Северный поток - 2" внесет вклад в энергобезопасность ЕС

ТАСС, 22 июля. Wintershall Dea, один из инвесторов проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", рассчитывает, что он будет завершен и введен в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

"Будучи инвестором проекта, мы надеемся, что "Северный поток - 2" будет завершен и введен в эксплуатацию в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении Wintershall Dea.

Также компания приветствует перезагрузку трансатлантических отношений и стремление Берлина и Вашингтона к совместному преодолению политических и экономических вызовов, в том числе и по проекту "Северный поток - 2". "Мы убеждены, что "Северный поток - 2" внесет важный вклад в обеспечение энергобезопасности Европы и ее переход к безопасному для климата энергоснабжению, а также поможет компенсировать дальнейшее снижение объемов собственной добычи газа в Европе", - подчеркнули в компании.

Также компания приветствует перезагрузку трансатлантических отношений и стремление Берлина и Вашингтона к совместному преодолению политических и экономических вызовов, в том числе и по проекту "Северный поток - 2". "Мы убеждены, что "Северный поток - 2" внесет важный вклад в обеспечение энергобезопасности Европы и ее переход к безопасному для климата энергоснабжению, а также поможет компенсировать дальнейшее снижение объемов собственной добычи газа в Европе", - подчеркнули в компании.

Wintershall Dea отмечает, что "Северный поток - 2" станет современным, экономически эффективным и экологически безопасным маршрутом, по которому газ будет поступать напрямую к европейским потребителям.

Компания также обращает внимание, что в отличие от многих других инфраструктурных проектов, "Северный поток - 2" не получал никаких субсидий или государственного финансирования.

Ранее США и Германия достигли соглашения по проекту "Северный поток - 2". В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины. Президент США Джо Байден заявил, что "Северный поток - 2" завершен на 99% и остановить его строительство невозможно. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в ответ на "использование энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессию в отношении Украины", заявили в Госдепартаменте.