Kaseya сообщила о получении ключа для дешифровки вируса-вымогателя REvil

"Kaseya получила дешифратор для жертв атаки программы-вымогателя [хакеров] REvil, и мы работаем над восстановлением работы клиентов, которые были затронуты этим инцидентом", - говорится в сообщении.

Инструмент для разблокировки был получен от третьей стороны, однако компания не уточняет, от кого именно. Рабочие группы уже помогают клиентам восстановить нормальную деятельность, при этом партнер Kaseya компания Emsisoft отмечает, что "ключ эффективен в разблокировке пострадавших [систем]" и пока нет ни одного сообщения о проблемах с его применением.

Kaseya, имеющая штаб-квартиры в Дублине и Майами (штат Флорида), производит программное обеспечение для компаний, предоставляющих в дистанционном формате интернет-услуги. В начале июля агентство Bloomberg сообщило, что Kaseya подверглась кибератаке и что за атакой могут стоять хакеры из группировки REvil. В материале агентства утверждалось, что они могут быть связаны с Россией. Хакеры из этой группировки якобы также атаковали в конце мая сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS. По данным американской фирмы Huntress Labs, которая специализируется на обеспечении кибербезопасности, хакерская атака против Kaseya затронула более тысячи компаний, пользующихся ее услугами, в 17 странах.

19 июля агентство Bloomberg сообщило, что сайты, предположительно принадлежащие хакерам из группировки REvil, отключены. Как отметили опрошенные агентством эксперты, при попытке посетить сайт, на котором члены группировки обычно размещают свои заявления, появляется оповещение о том, что эта страница не найдена. Агентство подчеркнуло, что аналогичным образом ситуация обстоит и с другими ресурсами, связанными с хакерами из REvil, которые якобы стоят за кибератаками на американское подразделение компании JBS и Kaseya .

Как заявил 15 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль по-прежнему не обладает информацией касательно вопроса, связано ли исчезновение сайтов, связанных с группой REvil, с контактами России и США по кибербезопасности.