ЦБ отозвал лицензию у Руна-банка

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Руна-банка, являющегося участником системы страхования вкладов. Об этом сообщается в пятницу на сайте регулятора.

По данным ЦБ, реализуемая бизнес-модель Руна-банка демонстрировала низкую эффективность, с 2019 года банк является убыточным. Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры. Кроме того, Руна-банк допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.