США закупили у Pfizer еще 200 млн доз вакцины от коронавируса

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Администрация США приобрела у американской компании и ее германского партнера BioNTech еще 200 млн доз вакцины от коронавируса. Это подтвердила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Да, мы произвели эту закупку", - сказала официальный представитель президента США. По ее словам, власти США "всегда готовились к любому сценарию" в данной области.

"Федеральное правительство воспользовалось теми положениями своего контракта с Pfizer, которые дают возможность закупить эти 200 млн доз вакцины Pfizer, чтобы те были поставлены между осенью 2021 года и весной 2022 года в целях подготовки к будущим потребностям в сфере вакцинации, включая <...> обеспечение вакцин для детей в возрасте младше 12 лет и возможных бустерных [дополнительных] прививок, если исследования покажут, что таковые необходимы", - отметила Псаки.

Она подчеркнула, что пока американские специалисты не выработали решения ни по дополнительным прививкам, ни по вакцинации детей младше 12 лет. "Мы не знаем, потребуются ли нам бустерные прививки. Решения на этот счет будут принимать исследователи из Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов [при Министерстве здравоохранения и социальных служб США], занимающиеся сейчас этим вопросом. В настоящее время такой рекомендации нет", - заявила пресс-секретарь. Она не отрицала, что американское правительство, "безусловно, надеется" на выдачу экспертами Минздрава США разрешения на вакцинацию малолетних. "Мы хотим, чтобы у нас была максимальная гибкость", - пояснила Псаки, комментируя покупку еще 200 млн доз препарата у Pfizer.

Кроме того, представитель Белого дома заверила, что федеральное правительство США не собирается возлагать ответственность за рост числа заражений новым коронавирусом в стране на тех американцев, которые отказываются делать прививку от ковида. "Не считаю, что наша роль заключается в том, чтобы назначать виновных. Однако мы можем предоставлять точную информацию еще не вакцинировавшимся относительно рисков, которым они подвергают не только себя, но и окружающих", - отметила Псаки, представляющая правящую Демократическую партию. Таким образом она отреагировала на высказывания губернатора штата Алабама республиканки Кей Айви, которая ранее выразила мнение, что "пора винить невакцинированных" в увеличении числа случаев заражения ковидом в США.