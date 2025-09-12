Вредит ли здоровью досмотр багажа?

А что на самом деле? 2

Устройство, позволяющее заглянуть внутрь багажа, не открывая его, называется интроскопом. В основном это рентгеновские аппараты с движущейся лентой, на которую помещаются вещи. Проходящее через предметы багажа излучение позволяет создавать их изображение. Такие приборы устанавливаются для обеспечения безопасности и помогают обнаружить запрещенные и опасные предметы. Если система увидит подозрительный объект, она даст тревожный сигнал сотруднику службы безопасности.

Рентгеновское излучение является потенциально опасным для здоровья, однако интроскоп безопасен и для работающих с ним сотрудников, и для окружающих. При досмотре багажа сами пассажиры не подвергаются воздействию излучения, этому препятствуют толстые стенки корпуса прибора и защитные шторы с добавлением свинца. Однако залезать руками внутрь интроскопа, чтобы побыстрее забрать свой багаж, все же не следует.

"Доза рентгеновского излучения, испускаемого интроскопами, крайне низка и безвредна как для человека, так и для просвечиваемого съедобного багажа, — комментирует ТАСС профессор РАН, директор физико-технического мегафакультета университета ИТМО Павел Белов. — Более того, интроскопы для сканирования людей (рамки) вообще не используют ионизирующее излучение (рентген). Они работают на микроволновом излучении, так же как, например, мобильные телефоны, и интенсивность этого излучения настолько мала, что оно не оказывает на человека никакого влияния. Интроскопы сертифицируются, и уровни их излучения, как в рентгеновском, так и в микроволновом диапазоне, проверяются на соответствие установленным стандартам и находятся на уровне, который на порядки ниже максимально разрешенных значений".

Итак, если используемые в общественных местах интроскопы соответствуют нормативам и стандартам безопасности, то они не наносят вреда ни самим пассажирам, ни их вещам. Изменить свойства продуктов питания или напитков они также не могут.

Безопасность использования интроскопов при проверке багажа подтвердили и в московских аэропортах. Как сообщают ТАСС в пресс-службе международного аэропорта Шереметьево, "в аэропорту функционируют современные технические средства обеспечения транспортной безопасности. В частности, КПП и посты оборудованы металлодетекторами, интроскопами и другими специальными техническими средствами досмотра нового поколения. Применяемое досмотровое оборудование сертифицировано, соответствует как российским, так и международным стандартам и безопасно для здоровья пассажиров и персонала".

Высокий уровень безопасности для здоровья пассажиров даже при многократном прохождении досмотровых процедур подтвердили ТАСС и в пресс-службе международного аэропорта Домодедово. В компании отметили, что в случае наличия у пассажира медицинских противопоказаний, например установленного кардиостимулятора, применяется ручной контактный вид досмотра.