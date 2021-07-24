ЦБ выявил признаки вывода активов в Майкопбанке

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Временная администрация по управлению кредитной организацией АО "Майкопбанк" по результатам обследования банка установила наличие признаков вывода активов, сообщила пресс-служба Банка России.

Банк России 2 апреля отозвал лицензию у Майкопбанка. Выплаты страхового возмещения вкладчикам акционерного общества начались с 13 апреля.

"Временная администрация по управлению кредитной организацией АО "Майкопбанк" по результатам обследования банка установила наличие признаков вывода активов путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства. По оценке временной администрации, стоимости активов банка недостаточно для выполнения обязательств перед кредиторами", - говорится в сообщении.

В связи с наличием у Банка России обоснованного предположения об осуществлении должностными лицами Майкопбанка финансовых операций, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, ЦБ направил информацию в Генпрокуратуру РФ и Следственный департамент МВД РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений, уточнили в пресс-службе.

О производство по делу о банкротстве

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Адыгеи принял к производству заявление Центробанка РФ в лице отделения - Национального банка по Республике Адыгея Южного главного управления Центробанка РФ о признании банка несостоятельным, было возбуждено производство по делу о банкротстве. 1 июля суд принял решение удовлетворить ходатайство представителя учредителей АО "Майкопбанк" и приостановил производство дела о банкротстве АО "Майкопбанк" до вступления в законную силу решения по делу, в рамках которого обжалуется распоряжение руководителя временной администрации акционерного общества.

Кроме того, в июне от акционеров банка в Арбитражный суд Адыгеи поступило исковое заявление о признании недействительными распоряжений руководителя временной администрации по управлению кредитной организацией Копылова В. О. и заключения временной администрации о финансовом состоянии акционерного общества. Суд, приняв это заявление, назначил по нему предварительное судебное заседание на 11:00 мск 17 августа.

Майкопбанк, по данным регулятора, занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия реального финансового положения. Банк также нарушал регулирующие банковскую деятельность федеральные законы и нормативные акты ЦБ РФ. По величине активов, по данным на 1 марта, Майкопбанк находился на 354-м месте.