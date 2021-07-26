Расписки "Русагро" на Мосбирже растут на 4,3% после публикации операционных итогов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Стоимость глобальных депозитарных расписок (ГДР) агрохолдинга "Русагро" в ходе торгов на Московской бирже выросла на 4,31% и в моменте находилась на уровне 1 093,8 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:21 мск.

К 10:35 мск котировки компании замедлили рост и торговались по 1 077,6 рубля за бумагу (+2,77%).

Котировки растут на фоне публикации операционных результатов компании за первое полугодие 2021 года. Согласно данным отчетности, выручка "Русагро" за январь - июнь 2021 года увеличилась на 48% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составила 108 млрд рублей.

Группа "Русагро" - один из ведущих производителей сахара, свинины и масложировой продукции в России, реализует ее более чем в 80 регионах РФ и 35 странах мира. Основным владельцем "Русагро" является семья Вадима Мошковича (более 70%), менеджмент владеет более чем 7% акций. Доля бумаг в свободном обращении - около 20,5%. Акции "Русагро" торгуются на Московской и Лондонской фондовых биржах.