Получивший ущерб из-за подтоплений в Крыму бизнес временно освободили от арендной платы

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Власти Крыма на три месяца освободили от арендной платы за имущество в госсобственности бизнесменов, получивших ущерб из-за сильных ливней и подтоплений в пяти районах полуострова. Соответствующий указ главы региона опубликован в понедельник на сайте правительства республики.

"Освободить от уплаты арендной платы, предусмотренной в 2021 году за использование имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, по договорам аренды имущества, заключенным до принятия указа главы Республики Крым от 17 июня 2021 года № 142-У "О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Республики Крым", арендаторов, которые являются организациями, индивидуальными предпринимателями, независимо от вида осуществляемой ими деятельности по ОКВЭД 2, в том числе заключаемым с применением пункта 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.

От уплаты аренды освобождены пользователи зданий, сооружений, помещений, за исключением жилых, в Керчи, Ялте, Кировском, Ленинском и Советском районах за период с 17 июня по 16 сентября, в Бахчисарайском районе - с 5 июля по 4 октября.

Крым дважды - в июне и июле - пострадал от сильных дождей. 16-20 июня была подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова, а также центральная часть Ялты. В Ялте погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести. 4 июля из берегов вышли три реки, только в Бахчисарайском районе, где выпали две месячные нормы осадков, подтоплены более 100 домов и приусадебных участков в десятке населенных пунктов, в одном из поселков эвакуировали около 50 человек. Две женщины были госпитализированы, одна погибла.