В МИД Польши заявили, что Варшава несколько лет задерживала запуск "Северного потока - 2"

ТАСС, 27 июля. Польша на протяжении нескольких лет препятствовала запуску "Северного потока - 2", так как считает, что проект невыгоден для стран Центральной и Восточной Европы. Такое мнение выразил в понедельник в интервью Polskie Radio заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

"Мы задерживали финализацию Nord Stream 2 на протяжении нескольких лет. Если бы не наши действия, этот проект был бы уже давно завершен", - утверждал Пшидач. "Чем дольше этот газопровод неактивен, тем лучше для Центральной и Восточной Европы и единства ЕС", - добавил он.

21 июля Соединенные Штаты и Германия достигли соглашения по проекту "Северный поток - 2". Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины. Президент США Джо Байден заявил, что "Северный поток - 2" завершен на 99% и остановить его строительство невозможно. Американские власти оставили за собой право принимать меры в ответ на "использование энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессию в отношении Украины", заявили в Госдепартаменте.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.