Минстрой предложил расширить меры поддержки на пострадавшее от ЧС жилье

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Минстрой РФ предлагает предусмотреть возможность повторной поддержки пострадавшего от чрезвычайных ситуаций жилья из федерального бюджета. Об этом сообщил во вторник глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин на совещании по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока.

"У нас происходят повторные случаи воздействия ЧС на одни и те же объекты. Согласно сегодняшней редакции правил, поддержка может быть выделена только один раз [на пострадавшее в результате ЧС жилое помещение]", - сказал Файзуллин. По его словам, ведомство разработало и внесло в правительство РФ проект постановления, по которому предусмотрено повторное оказание мер социальной поддержки за счет федерального бюджета по решению председателя правительства РФ.

Регионы Дальнего Востока периодически подвергаются паводкам. Обычно их вызывают обильные дожди летом или осенью. Мощный паводок переживает Амурская область, в регионе введен режим ЧС межрегионального характера. Подтопленными оказались 975 жилых домов, а также 2 тыс. приусадебных участков, 10 мостов, 45 участков автомобильных дорог. Всего в зону подтопления попали 32 населенных пункта, пострадали более 7 тыс. человек.

В Забайкальском крае паводки, возникающие еще с весны, периодически наносят ущерб жилью и инфраструктуре. В июле подтопленными оказались более 2,6 тыс. домов, пострадали 6,7 тыс. человек. Предварительная сумма ущерба составила 2,2 млрд рублей. Из-за подъема уровня воды также 23 июля был разрушен мост Транссибирской магистрали в Шилкинском районе, на восстановление движения ушло три дня.