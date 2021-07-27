МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Wildberries не ожидает негативного влияния украинских санкций на компанию, однако считает, что они могут негативно сказаться на предпринимателях этой страны. Об этом говорится в заявлении компании.

"Wildberries не ожидает какого-либо негативного воздействия на деятельность компании. Несмотря на быстрый рост популярности компании на Украине, объемы продаж в этой стране составляют 0,01% в текущем обороте Wildberries. Таким образом, по мнению компании, введенные санкции могут нанести ущерб только предпринимателям Украины и покупателям, которые лишатся широкого ассортимента товаров по доступным ценам", - отметили в компании.

Объемы продаж товаров украинского производства за календарный год (июль 2020 - июль 2021 года) через онлайн-платформу Wildberries превысили 1,1 млрд рублей. "Таким образом ограничения могут оказать негативное влияние на представителей малого бизнеса Украины, для которого Wildberries является одной из самых популярных торговых платформ для продаж товаров в 14 зарубежных странах, среди которых Россия, США, Германия, Франция, Италия и многие другие", - сообщили в компании.

Около 24% товаров украинского производства, которые продаются на онлайн-платформе, относятся к категории косметики, 17% - игрушки, 11% - посуда и инвентарь. Также на Wildberries предпринимателями реализуется одежда, обувь, книжная продукция, зоотовары и многое другое.

"Подчеркнем, что на нашей площадке реализуются товары, которые другие иностранные игроки давно продавали на территории Украины. Несмотря на это, ограничения коснулись только Wildberries, что свидетельствует о политике "двойных стандартов" и дискриминации по отношению к нашему бизнесу", - заключили в Wildberries.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 16 июля, которым вводятся персональные санкции против российского интернет-ретейлера Wildberries и соучредителей этой компании. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил в субботу, что санкции против Wildberries были введены СНБО за продажу "российской пропаганды и формы российских солдат".