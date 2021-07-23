Зеленский одобрил санкции против Wildberries

КИЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 16 июля, которым вводятся персональные санкции против российского интернет-ретейлера Wildberries и соучредителей этой компании. Об этом сказано в указе главы государства, опубликованном на сайте президента пятницу.

"Ввести в действие решение СНБО от 16 июля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в нем. Указанным решением СНБО утверждены два санкционных списка.

В первый вошли соучредители Wildberries, граждане РФ Владислав и Татьяна Бакальчук, представители этой компании Андрей Ревяшко, Алексей Кузменко. Кроме того, санкции касаются гражданина Франции Жераля-Юбера Файяра, который значится как "учредитель неприбыльной организации "Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции". Под санкции также попала француженка Кристель Неан. Отмечается, что она проживает в Донецке и является сотрудником "Международного пресс-центра Doni".

Второй санкционный список касается юридических лиц. В него попала компания Wildberries, а также ее структуры в Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстане, Польше и на Украине. В него также включены "Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции", "Ассоциация представительство Донецкой народной республики во Франции", и "Ассоциация Франция - Крым". Санкции введены сроком на три года.