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В суд поступили новые протоколы к Twitter и Facebook за отказ в локализации данных в РФ

Компаниям грозит штраф от 6 млн до 18 млн рублей

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Мировой суд Москвы зарегистрировал протоколы в отношении Twitter и Facebook за повторный отказ в локализации данных российских пользователей на территории РФ. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Административные протоколы в отношении Twitter и Facebook по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ поступили в суд", - сказал собеседник агентства. Компаниям грозит штраф от 6 млн до 18 млн рублей.

В Роскомнадзоре ранее сообщали, что Google, Facebook, Twitter и другие соцсети не локализовали базы персональных данных российских пользователей к 1 июля 2021 года. 29 июля компания Google была оштрафована на 3 млн рублей за нарушение законодательства о локализации баз данных в России. По данным ведомства, хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств зарубежных компаний в РФ.

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