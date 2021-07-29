В суд поступили новые протоколы к Twitter и Facebook за отказ в локализации данных в РФ

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Мировой суд Москвы зарегистрировал протоколы в отношении Twitter и Facebook за повторный отказ в локализации данных российских пользователей на территории РФ. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Административные протоколы в отношении Twitter и Facebook по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ поступили в суд", - сказал собеседник агентства. Компаниям грозит штраф от 6 млн до 18 млн рублей.

В Роскомнадзоре ранее сообщали, что Google, Facebook, Twitter и другие соцсети не локализовали базы персональных данных российских пользователей к 1 июля 2021 года. 29 июля компания Google была оштрафована на 3 млн рублей за нарушение законодательства о локализации баз данных в России. По данным ведомства, хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств зарубежных компаний в РФ.