Допсредства выделили на завершение обвязки скважин на новом водозаборе Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Минобороны завершит обвязку скважин на новом водозаборе Севастополя на реке Бельбек после выделения правительством дополнительных средств. Об этом сообщил в пятницу журналистам губернатор города Михаил Развожаев.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение, согласно которому правительство РФ дополнительно направит 307,3 млн рублей на обеспечение стабильного водоснабжения Севастополя.

"Это был один из пунктов плана, который был изначально предусмотрен. В прошлом году четыре скважины были в районе Верхнесадового пробурены. Там общий дебет - порядка 4 тыс. куб. м. в сутки. Эти средства будут выделены министерству обороны, чтобы ВСУ-4, которое строило водозабор на Бельбеке, такое было решение правительством принято, завершили обвязку этих скважин, чтобы можно было их соединить технологически соединить с водозабором на Бельбеке и они постоянно давали возможность резервуарный парк там пополнять и объем 50-тысячный водозабора Бельбековского держать в постоянной готовности", - сказал Развожаев.

Ранее кабмин утвердил план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя общей стоимостью 48 млрд рублей.