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Кабмин подготовил варианты дополнительной поддержки детей, на которых не платят алименты

Владимир Путин ранее поручал правительству проработать этот вопрос к 1 августа
Дом правительства РФ Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Дом правительства РФ
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Правительство России направило в Администрацию президента РФ свои предложения о дополнительной поддержке детей, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба кабмина.

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Ранее президент РФ Владимир Путин поручал правительству проработать этот вопрос к 1 августа текущего года.

"В соответствии с поручением <…> правительство направило предложения в администрацию президента", - ответили в пресс-службе на вопрос, подготовлены ли в обозначенный срок соответствующие инициативы.

Поручение было дано главой государства в октябре прошлого года по итогам состоявшегося ранее расширенного заседания президиума Госсовета. Речь шла о необходимости к 1 августа "представить предложения об оказании дополнительной адресной социальной поддержки детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, предусмотрев при этом сохранение мер административной и уголовной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты и уклоняющихся от их уплаты в полном объеме".

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