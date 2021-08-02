PGNiG подала заявку на участие в сертификации оператора "Северного потока - 2"

ВАРШАВА, 2 августа. /ТАСС/. Польская энергетическая компания PGNiG и ее немецкое дочернее предприятие PGNiG Supply & Trading подали заявку в Федеральное сетевое агентство Германии на участие в процедуре сертификации компании Nord Stream 2 AG - оператора газопровода "Северный поток - 2". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба PGNiG.

"Эта процедура [сертификации] определит, будет ли владелец газопровода [компания Nord Stream 2 AG] занимать привилегированное положение на европейском рынке газа", - говорится в сообщении.

"Nord Stream 2 AG не хочет следовать основным правилам Третьего энергетического пакета, который направлен на обеспечение конкуренции и единых условий для всех участников рынка. В частности, владелец "Северного потока - 2" хочет избежать соблюдения требований, касающихся разделения прав собственности, доступа третьих сторон [к транспортной инфраструктуре] и прозрачных тарифов, которые должны учитывать стоимость всего газопровода", - заявил председатель правления PGNiG Павел Маевский. "Ключевым фактором также является и негативное влияние газопровода "Северный поток - 2" на энергетическую безопасность ЕС и его государств - членов <...> Заявка Nord Stream 2 AG [на прохождение процедуры сертификации] должна быть отклонена по формальным и содержательным причинам", - подытожил он.

В конце июня Федеральное сетевое агентство Германии получило от компании Nord Stream 2 AG заявку на сертификацию как независимого оператора газотранспортной системы (ГТС), но сколько займет проверка документов, пока сказать нельзя.

При этом представители Nord Stream 2 AG отмечают, что компания продолжает свои текущие судебные и арбитражное разбирательства в отношении принятых в 2019 году поправок к Газовой директиве ЕС, а именно пытается обжаловать в германских судах отказ в удовлетворении ходатайства об освобождении от применения положений этой директивы. Производство по этому делу в настоящее время ведется в Высшем земельном суде Дюссельдорфа.

Штаб-квартира Nord Stream 2 AG находится в швейцарском городе Цуг. Владельцем компании является ООО "Газпром международные проекты" - дочернее предприятие ПАО "Газпром".