Эксперты не советуют спешить покупать обвалившиеся бумаги компаний КНР

МОСКВА, 4 августа. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Инвесторы в бумаги китайских компаний могут выиграть в долгосрочной перспективе, считают опрошенные ТАСС эксперты. Однако резко заходить в активы, обвалившиеся на фоне регуляторных действий властей КНР, они не советуют.

В конце июня индекс CSI 300 (в состав которого входят акции 300 крупнейших компаний КНР) опустился практически до девятимесячного минимума, потеряв около 7% только за две сессии - 26 и 27 июля. Причиной тому стали анонсированные ограничения властей страны для образовательных онлайн-платформ и компаний, предоставляющих услуги репетиторства по школьной программе.

"При этом распродажи касались не только акций образовательного сектора, но и остальных китайских компаний. Инвесторы допустили, что ни один из секторов теперь не защищен от негативного регуляторного воздействия, и предпочли "дуть на воду, обжегшись на молоке", - рассказал начальник аналитического отдела Департамента по работе на рынках капитала РСХБ Александр Фетисов. До недавних событий наивысший резонанс получили известия о штрафе к Alibaba и фактический запрет IPO Ant Group, добавил он.

Инвестировать в Китай сейчас рискованно

В краткосрочной перспективе давление на китайские бумаги может усилиться под натиском нового негатива, полагают эксперты. Однако долгосрочные перспективы развития экономики и фундаментальные показатели компаний должны пострадать не сильно, за исключением отрасли онлайн-образования (EdTech), считает руководитель департамента инвестиционной аналитики Тинькофф Инвестиций Кирилл Комаров.

Причиной, по которой бумаги китайского EdTech сегодня не должны быть активами для инвестиций, является неопределенность их будущего присутствия на биржах, пояснил аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. "Существенные риски для компаний образовательного сектора в худшем случае могут привести к делистингу отдельных компаний с зарубежных торговых площадок. В лучшем случае долгосрочные оценки крупных инвестдомов останутся низкими с рекомендациями "Держать" или "Продавать", - пояснил он, добавив, что бумаги компаний сектора (TAL Education Group, New Oriental Education & Technology Group Inc. и др.) будут реагировать в большей степени не на корпоративные новости, а на сообщения о возможности приспособиться к требованиям регулятора.

При этом остается целый ряд перспективных китайских отраслей. Так, в "БКС Мир Инвестиций" рассматривают открывшиеся возможности, но пока с покупками не спешат. В компании выделили быстрорастущих крупных ИТ-гигантов, которые стоят дешево относительно мировых аналогов. "К примеру, Baidu торгуется с мультипликатором 15х годовых прибылей против 23.5х у Google, а Alibaba - с 17х мультипликатором. Но, с другой стороны, это не экстремумы в оценке и не так дешево, как в кризисные периоды", - отметил управляющий активами "БКС Мир Инвестиций" Андрей Русецкий.

Он добавил, что нормализация может занять несколько кварталов, поэтому моментального отскока ожидать не стоит. "Смотреть нужно, прежде всего, на компании, у которых самые высокие темпы роста и широкая ниша проникновения", - пояснил эксперт.

По мнению Комарова, если инвестировать сейчас, то лучшей стратегией будет покупка ETF - для снижения рисков новых регулирований в неожиданных местах. "В них большой вес будет у компаний-гигантов, которые уже отчасти сдержали удар регуляторов и заплатили штрафы, и где риски уже материализовались по большей части. Кроме того, стоит контролировать риски своего портфеля и не уделять Китаю более 25% портфеля акций", - рассказал он.

Эксперт подчеркнул, что сегодня инвесторам важно не поддаваться панике и продолжать удерживать позиции в китайских бумагах. "Возможно, текущее давление со стороны регуляторов исчерпает себя до конца года. Китайские власти уже обеспокоены тем, как их решение влияет на рынки капитала, и осознают возможный урон экономики, который могут оказать дальнейшие резкие и необдуманные действия", - считает специалист.